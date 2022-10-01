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Кардионагрузки сохраняют здоровье сердца и сосудов, считают тюменские врачи

Общество, 13:02 15 октября 2022

Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Кардиотернировки сохраняют здоровье сердца и сосудов. К ним относятся ходьба и занятия на циклических тренажерах, с постепенным началом тренировки и равномерным распределением ее интенсивности во времени, рассказали в тюменском кардиоцентре.

А вот нагрузки с резким стартом – поднятие тяжестей, например, и их перенос на различные расстояния "изнашивают" сосуды и сердце. Речь идет о профессиональных занятиях, но если работа связана с регулярным подъемом и переносом тяжелых вещей – это также причина уделить больше внимания сердцу.

При появлении дискомфорта во время выполнения упражнений, одышки, боли в области сердца, кардиологи просят немедленно обращаться к врачу, чтобы сделать ЭКГ и УЗИ. Кроме этого, они советуют ввести в привычку регулярные обследования и только после них принимать решение о продолжении тренировок.

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# кардиологи , сердце , тюменский кардиоцентр

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