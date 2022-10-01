Более 900 консультаций получили предприниматели Тюменской области с начала года

| Фото: ecotenergy.ru | Фото: ecotenergy.ru

Более 900 консультаций получили предприниматели в центре "Мой бизнес" Тюменской области за девять месяцев 2022 г. Благодаря помощи и содействию 39 из них открыли свое дело, зарегистрировано три общества с ограниченной ответственностью, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Самые востребованными направлениями для старта бизнеса в Тюмени стали пошив одежды, продажа на маркетплейсах, организация общественного питания, бьюти-индустрия, сфера услуг. А среди обращений, которые поступают от предпринимателей, актуальными остаются вопросы о мерах поддержки, льготному кредитованию и открытию бизнеса, уточняется в сообщении.

Воспользоваться бесплатной консультацией и получить необходимую информацию можно в Тюменском технопарке в будни с 9 до 18 часов, либо позвонив по телефону 8-932-479-34-33.