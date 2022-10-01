  • 14 октября 202214.10.2022пятница
  • USD63,4917
    EUR62,5903
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных тюменцев приглашают на конкурс "Школьный микрофON"

Общество, 10:27 14 октября 2022

сообщество "Медиаволна РДШ" ВКонтакте | Фото: сообщество "Медиаволна РДШ" ВКонтакте

Поучаствовать в конкурсе школьных радиопрограмм и аудиоподкастов "Школьный микрофON" предлагают юным жителям Тюменской области. Прием заявок уже стартовал и продлится до 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе РДШ, проявить себя могут ребята, которые придумывают и ведут программы на своем школьном радио, работают в редакциях и творческих коллективах, создают уникальный аудиоконтент для школьных медиапорталов.

Работы ребят оценит профессиональное жюри. Победителей выберут в номинациях: "Новости", "Ведущий эфира", "Тематическая радиопрограмма", "Аудиоблог". При этом в каждой из них победители получат диплом, звание лауреата конкурса и специальный приз. Финалисты смогут войти в молодежную редакцию "Классного радио".

Заявки и конкурсные материалы принимаются на электронную почту shkolniy.mikrofon@yandex.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:01 14.10.2022Создать виртуальную выставку предлагают тюменцам в проекте "Артсфера"
10:27 14.10.2022Юных тюменцев приглашают на конкурс "Школьный микрофON"
10:16 14.10.2022В Тюмени ветераны сыграют в футбол на стадионе "Геолог"
10:05 14.10.2022Более 5 тыс. жителей Тобольского района привились от гриппа