Юных тюменцев приглашают на конкурс "Школьный микрофON"

| Фото: сообщество "Медиаволна РДШ" ВКонтакте | Фото: сообщество "Медиаволна РДШ" ВКонтакте

Поучаствовать в конкурсе школьных радиопрограмм и аудиоподкастов "Школьный микрофON" предлагают юным жителям Тюменской области. Прием заявок уже стартовал и продлится до 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе РДШ, проявить себя могут ребята, которые придумывают и ведут программы на своем школьном радио, работают в редакциях и творческих коллективах, создают уникальный аудиоконтент для школьных медиапорталов.

Работы ребят оценит профессиональное жюри. Победителей выберут в номинациях: "Новости", "Ведущий эфира", "Тематическая радиопрограмма", "Аудиоблог". При этом в каждой из них победители получат диплом, звание лауреата конкурса и специальный приз. Финалисты смогут войти в молодежную редакцию "Классного радио".

Заявки и конкурсные материалы принимаются на электронную почту shkolniy.mikrofon@yandex.ru.