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В Тюмени провели сложную операцию ребенку с врожденной патологией

Общество, 17:36 13 октября 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Показательную операцию тюменскому ребенку с диагнозом "гипоспадия" провел член-корреспондент РАН, руководитель института детской хирургии "Научный центр здоровья детей" Сергей Яцык на базе ОКБ №2.

Гипоспадия – врожденный порок развития, характеризуется недоразвитием дистальной уретры, встречается у одного из 200 новорожденных мальчиков. В ОКБ №2 в год успешно проводятся 50-60 подобных операций.

"Данные операции с точки зрения исполнения сложные, высокотехнологичные, реконструктивные. Важным моментом хирургии является то, что с сформированным органом наш пациент будет жить всю жизнь. Виртуозно и правильно проведенная операция позволит достичь не только косметического эффекта, но приведет к хорошему качеству жизни этих пациентов в дальнейшем после того, как они вырастут", - поделился главный детский хирург Тюменской области Михаил Аксельров.

Отметим, операция состоялась в рамках конференции по вопросам репродуктологии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Студенты и ординаторы вуза, практикующие хирурги и урологи региона и Екатеринбурга наблюдали за ходом операции по видеосвязи, задавали вопросы.

Специалисты показали современные подходы и технические аспекты пластики уретры и полового органа при различных вариантах патологии.

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# дети , ОКБ №2 , операции

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