Мотоциклист погиб в аварии на улице Федюнинского в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
38-летний байкер погиб в аварии на ул. Федюнинского в Тюмени вечером 13 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла у дома № 69. Водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha, он въехал в машины, ехавшие впереди: Suzuki, Renault, Chevrolet и два автомобиля Hyundai.
Мотоциклист скончался на месте ДТП. Он зарегистрирован в Нефтеюганске. В августе 2022 года задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.