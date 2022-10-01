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Мотоциклист погиб в аварии на улице Федюнинского в Тюмени

Происшествия, 11:12 14 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

38-летний байкер погиб в аварии на ул. Федюнинского в Тюмени вечером 13 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла у дома № 69. Водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha, он въехал в машины, ехавшие впереди: Suzuki, Renault, Chevrolet и два автомобиля Hyundai.

Мотоциклист скончался на месте ДТП. Он зарегистрирован в Нефтеюганске. В августе 2022 года задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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