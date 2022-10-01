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Тюменские школьники поздравят Конька-горбунка с днем рождения в Ишиме

Общество, 15:03 22 октября 2022

Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте

Ученики третьих и четвертых классов школ Тюмени приедут отпраздновать день рождения Конька-горбунка в Ишим 30 октября. Накануне, 29 октября, для школьников Ишима ровесники театра-студии "Арлекино" представят театрально-игровую программу в честь сказочного именинника.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая музеем Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, ребята из Тюмени стали частыми гостями в Ишиме. Школьникам покажут кукольный спектакль "Конек-горбунок", покажут музей сказок, где собраны самые интересные экспонаты, изготовленные руками жителей Ишима и Приишимья. После чего их ждет путешествие на родину великого сказочника – с. Ершово, где дети посетят еще два музея – "Иванушки Петровича Д." и "Комиссариатский дом".

Кстати, тюменских и ишимских ребят будут встречать сами сказочные персонажи – Конек-горбунок и Жар-птица, с которыми можно будет поговорить и сфотографироваться.

Надежда Проскурякова добавила, что в сам день рождения сказочного персонажа, 29 октября, посещение экспозиций в музее Ершова будет бесплатным.

Добавим, праздник был установлен в 2019 году по решению детского собрания региона и приурочен к дате выхода первого печатного издания сказки в 1834 году.

Инна Кондрашкина

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# день рождения , Ишим , Петр Ершов , праздник

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