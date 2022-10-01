В Тюмени откроют уникальный снежный полигон размером с 11 футбольных полей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальный снежный полигон, вмещающий в себя, как минимум, 11 футбольных полей, появится в Тюмени в районе проезда Воронинские горки. Уже ближайшей зимой на территорию площадью 8,8 гектара будут централизованно свозить снег с улично-дорожной сети Центрального и Калининского административных округов Тюмени.

Работы на площадке уже подходят к завершению – полигон будет готов к 15 ноября. В этом главу города Руслана Кухарука заверил подрядчик в ходе выездного совещания по объектам дорожной инфраструктуры Тюмени. Помимо самой площадки для складирования снега здесь обустраиваются очистные сооружения и подъездная автомобильная дорога. Ожидается, что одновременно полигон сможет принимать до 500 тыс. кубометров снега.

"Площадка для складирования снега состоит из трех слоев асфальтобетона. Выполнено также щебеночное и песчаное основание, по кругу сделана обваловка в виде дамбы, сама территория ограждена для исключения выхода воды после таяния снега на прилегающие территории", - рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Почему здесь сделано именно асфальтобетонное покрытие, пояснил заместитель главного инженера компании "Мостострой-11" Дмитрий Лучинский. По его словам, вывозимый с городских улиц снег на 10 % состоит из песчано-соляной смеси, которой посыпают дороги в зимний период. Обычное железобетонное покрытие под воздействием соли быстро бы пришло в негодность, поэтому было решено уложить асфальтобетон.

"Также здесь добавлена дренажно-сливная система. Тающий снег через какое-то время дает грязную воду, которую необходимо очистить от твердого остатка и перекачать в централизованную городскую систему хозбытовой канализации. Исключить попадание снега за пределы полигона помогает не только дополнительная земляная обваловка, но и бетонные блоки Нью-Джерси. Ранее они уже были использованы и демонтированы, а сейчас нашли свое применение здесь в качестве ограждения по контуру", - пояснил Дмитрий Лучинский.

Он добавил, что в перспективе в Тюмени должно появиться три таких полигона. Тот, который построен на Воронинских горках, является первым и пилотным. Руслан Кухарук не исключил, что в будущем этот снежный полигон может быть модернизирован.

"Есть возможность установить здесь газовую снегоплавилку. Пока мы идем по варианту самостоятельного таяния снега, но в процессе эксплуатации посмотрим, какие еще возможности существуют", - добавил глава Тюмени.

Любовь Голышева