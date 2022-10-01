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Лучшую организацию патриотической работы молодежи определят в Тюменской области

Общество, 14:13 15 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лучшую организацию патриотической работы молодежи выявят в Тюменской области. Заявки на участие в региональном конкурсе "Нам дороги эти позабыть нельзя!" принимает поисковый центр им. Артура Ольховского.

Победители будут определены в номинациях "Лучший поисковый отряд", "Юный поисковик года", "Лучший школьный краеведческий музей", "Лучшая тимуровская команда", "Лучший штаб "Волонтеры Победы", "Лучший юнармейский отряд" и "Лучшие методические материалы".

При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, организованных в 2022 году. Прием конкурсных заявок до 30 октября по адресу г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 205. Телефон +7 (3452) 688-576 (доб. 88).

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# тюменские поисковики

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