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За внеучебную деятельность студентка ТюмГУ получила путешествие по Карелии

Общество, 15:56 15 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка ТюмГУ Елизавета Кубышкина за активную внеучебную деятельность получила путешествие по России и выбрала тур по Карелии. Поездка помогла ей понять, что она хочет стать специалистом по экологическому праву.

В 2021 году тюменка стала амбассадором Центра Компетенций и получила возможность поучаствовать в программе "Больше, чем путешествие". Благодаря активной внеучебной деятельности мечта Елизаветы о поездке в Карелию осуществилась.

Организаторы предоставили участникам маршрут — полное погружение в природу: проживание в избе без связи, еда, приготовленная на костре, и баня.

Во время путешествия студенты проходили десятки километров в день. Туристская группа посетила финский хутор Арола, гору Кивакку, водопад Киваккакоски, Астерваярвскую тропу и множество озер, например, Паанаярви, Пяозеро, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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