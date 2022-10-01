Отремонтирован самый большой двор Ленинского округа Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство большого двора между улицами Текстильной, 13, 15, 17, Пермякова, 20, 22, и Рижской, 73 в Тюмени завершилось, сообщает городская администрация.

Проведена комплексная работа: у многоквартирных домов выполнена отмостка, вдоль них проложены тротуары, расширены проезды, установлены малые архитектурные формы.

Принципиальным вопросом для жителей всегда является водоотведение, поэтому здесь построена система ливневой канализации закрытого типа.