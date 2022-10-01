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Губернатор Пермского края встретился с мобилизованными прикамцами в Тюмени

Общество, 20:57 15 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил воинскую часть в Тюмень, где проходят подготовку мобилизованные прикамцы.

Он отметил, что обстановка боевая, везде порядок, бойцы всем укомплектованы."Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки", - сказал Дмитрий Махонин.

В учебный центр в этот же день фурой был доставлен груз для резервистов, отправленный днем ранее из Перми. Прикамцам привезли по несколько тысяч комплектов термобелья, пар берцев, аптечек, а также консервы и специальные наборы для мобилизованных медиков – то, что может понадобиться уже сейчас и в зоне специальной военной операции в дополнение к обмундированию и средствам защиты, которыми обязано обеспечить Минобороны непосредственно по прибытию к месту службы. Вещи уже распределили по подразделениям. Поставки будут продолжаться.

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"Договорились оставаться на связи, чтобы оперативно решать возникающие у парней вопросы", – сказал губернатор Пермского края.

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# Дмитрий Махонин , мобилизация

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