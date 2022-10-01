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Фотовыставки ко дню отца открываются в Тюмени, Тобольске и Ишиме

Общество, 15:48 16 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставки конкурсных работ "Папа в кадре" ко Дню отца начинают работу в Ишиме, Тюмени и Тобольске. По словам организаторов, цель выставок — популяризация ответственного отцовства.

В рамках фотоконкурса "Папа в кадре" более 200 участников опубликовали в соцсетях свои работы — моменты совместного досуга отцов и детей. Эксперты выбрали 50 работ для показа на финальных выставках.

Посетить выставки можно до 16 ноября в мультицентрах "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) и Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4), а также в ТРЦ "Остров" в Тюмени (ул. Федюнинского, 67), пишет "Мегатюмень".

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# отцовство , фотовыставка

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