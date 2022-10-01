Два тюменских проекта вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

| Фото: группа "Росводоканал Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Росводоканал Тюмень" ВКонтакте

В число финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ вошли два проекта из Тюменской области. Это инициатива #СпасаяЖизнь в номинации "Здоровье нации" и проект " Росводоканал Добро" в номинации "Ответственный бизнес".

По 5 ноября продлится народное голосование за лучшие инициативы. Лидеры голосования станут победителями премии #МЫВМЕСТЕ — 2022.

Лучшие проекты объявят 5–7 декабря в Москве на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера.