В центре Тюмени Land Rover сбил пешехода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

29-летнего пешехода сбил автомобиль Land Rover на ул. Ленина, 77 в Тюмени. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

"Пешеходу оказана помощь в больнице без госпитализации", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находилась под воздействием алкоголя. Показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На женщину составлен административный материал за нетрезвое вождение.