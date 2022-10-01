В центре Тюмени Land Rover сбил пешехода
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
29-летнего пешехода сбил автомобиль Land Rover на ул. Ленина, 77 в Тюмени. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
"Пешеходу оказана помощь в больнице без госпитализации", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находилась под воздействием алкоголя. Показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На женщину составлен административный материал за нетрезвое вождение.