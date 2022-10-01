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В центре Тюмени Land Rover сбил пешехода

Происшествия, 11:00 16 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

29-летнего пешехода сбил автомобиль Land Rover на ул. Ленина, 77 в Тюмени. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

"Пешеходу оказана помощь в больнице без госпитализации", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находилась под воздействием алкоголя. Показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На женщину составлен административный материал за нетрезвое вождение.

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