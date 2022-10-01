Приобнял чужую возлюбленную: уголовным делом закончилось застолье в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя села Бизино Тобольского района. Нетрезвый мужчина избил приятеля из-за ревности.

В ходе застолья пострадавший приобнял сожительницу компаньона. Он приревновал возлюбленную, и нанес знакомому несколько ударов кулаками по лицу", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого 34-летнего селянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".