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О параллелях между человеком и машиной расскажут на лекции в "Конторе пароходства"

Общество, 16:16 16 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Зависимая машина", в которой проводится кибернетическая параллель между машиной и человеком, состоится в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр.1) в Тюмени 17 октября в 19 часов.

Лекцию прочтет профессор Школы перспективных исследований ТюмГУ Синди Ли. Она получает степень PhD по направлению истории сознания в Калифорнийском университете, Санта-Круз, где она также получила магистерскую степень. Сейчас Синди Ли работает над книгой, связанной с управлением неопределенностью в областях экологии, финансов и технологий.

Лекция будет читаться на английском языке с переводом. Вход свободный.

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