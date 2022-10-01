О параллелях между человеком и машиной расскажут на лекции в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Зависимая машина", в которой проводится кибернетическая параллель между машиной и человеком, состоится в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр.1) в Тюмени 17 октября в 19 часов.

Лекцию прочтет профессор Школы перспективных исследований ТюмГУ Синди Ли. Она получает степень PhD по направлению истории сознания в Калифорнийском университете, Санта-Круз, где она также получила магистерскую степень. Сейчас Синди Ли работает над книгой, связанной с управлением неопределенностью в областях экологии, финансов и технологий.

Лекция будет читаться на английском языке с переводом. Вход свободный.