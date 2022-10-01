Юные тюменцы выиграют самокаты или смарт-часы за фотографии питомцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самокаты, смарт-часы, билеты в кино могут получить юные тюменцы, которые пришлют работы на конкурс "Мой домашний питомец".

Запечатлеть любимцев предлагает департамент городского хозяйства. Фотоконкурс пройдет по 18 ноября. Можно сфотографироваться со своим любимым домашним животным, написать небольшую историю о своем любимце, поделиться забавными историями.

Заявку по установленной форме нужно заполнить до 13 ноября включительно. К ней необходимо приложить фотографию, рассказ и направить по адресу электронной почты: tyumen_ecolog@mail.ru. В случае отсутствия технической возможности фотоработы и заявки принимаются по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 12. Телефон для справок: 44-42-79.

С положением и формой заявки можно ознакомиться по ссылке.