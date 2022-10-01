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Два проекта из Тюменской области стали финалистами премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Общество, 16:27 17 октября 2022

пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Проекты из Тобольского района и Тюмени прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Всего финалистами стали 112 общественно значимых проектов со всей России, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Проект из Тобольского района #СпасаяЖизнь направлен на обучение различных возрастных и социальных групп населения района оказанию первой помощи при несчастных случаях, угрожающих жизни и здоровью. Тюменская инициатива "Росводоканал Добро" направлена на помощь пожилым и маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранение экологии родного края.

Тюменцы могут поддержать понравившиеся проекты в народном голосовании, которое завершиться 5 ноября.

Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет с 5 по 7 декабря в Москве.

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# международная премия

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