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Спортсмены с нарушением зрения сыграют в шашки и шахматы

Общество, 18:20 17 октября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по шашкам и шахматам стартовали в областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями "Родник" (Тюменский район, 9 км Салаирского тракта). Торжественное открытие состоится 18 октября в 9 часов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования собрали 70 участников из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима, Голышмановского и Абатского районов. По словам председателя областной федерации спорта слепых Дмитрия Потребы, среди шашечников и шахматистов есть слабовидящие спортсмены и тотально слепые.

"Не секрет, что шахматы и шашки оказывают благотворное влияние на личностное и интеллектуальное развитие человека. Особое значение это имеет для инвалидов. Важно также иметь возможность сыграть с соперниками из других территорий. Это и общение, и опыт, поэтому всегда в областных соревнованиях у нас приличное количество игроков. Не останавливает их даже дорога, готовы ехать в автобусе несколько часов, чтобы иметь возможность выступить", - поделился он.

Напомним, что в 2019 году тюменские шахматисты достойно выступили на первенстве России среди спортсменов с нарушением зрения. Елизавета Клочко стала серебряным призёром, а Мария Шведова из Тобольска заслужила бронзу.

Завершатся состязания 19 октября.

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# спорт , шахматы , шашки

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