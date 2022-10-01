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Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Тюмени

Происшествия, 17:46 17 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 27-летний житель областного центра в полночь 15 октября в салоне автомобиля, применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера и скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установили и он был задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечении в виде заключения под стражу.

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# уголовное дело

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