Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 27-летний житель областного центра в полночь 15 октября в салоне автомобиля, применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера и скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установили и он был задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечении в виде заключения под стражу.