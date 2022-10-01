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Среди тюменских школьников названы лучшие спортивные туристы

Спорт, 17:49 18 октября 2022

департамент по спорту администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту администрации Тюмени

Cильнейших в спортивном туризме школьников назвали в Тюмени по итогам чемпионата и первенства города. Участники состязались в спортивных дисциплинах "Дистанция-пешеходная" и "Дистанция-пешеходная-группа (командная гонка)".

В соревнованиях приняли участие 135 спортсменов в возрасте от 9 лет, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. В личном зачете дисциплины "Дистанция-пешеходная" победителями среди юношей стали Станислав Симон, Сергей Кукареко и Алексей Мамонов.

Среди девушек награды завоевали Маргарита Цыбуля, второй класс сложности - Сания Кумурзинова, третий класс - Елизавета Лахно. В дисциплине "Дистанция-пешеходная-группа" сильнейшими стали команды "Мамонт" и "Звезды". Победителями чемпионата города были признаны Павел Ликонцев и Алена Шешегова.

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# спортивный туризм

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