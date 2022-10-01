Автобусные остановки "с/о "Факел" и "Большое Царево-2" появились в Тюмени
Четыре новых автобусных остановки в Тюмени получили наименования, сообщает городская администрация.
Это остановки "с/о "Тополёк", "с/о "Факел", "Большое Царево-2" и "Большое Царево-1". Все они находятся на подъезде к садоводческому обществу "Большое Царево-2".
Напомним, в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3" и других, расположенных на Велижанском тракте в Тюмени капитально отремонтировали дорогу протяженностью 2,5 км. Здесь провели укрепление обочины проезжей части, обустроили новую дорогу, тротуары, уличное освещение, предусмотрели место для разворота общественного транспорта.
В 2023 и 2024 годах здесь планируется привести в порядок еще почти 9 км дорог.