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Автобусные остановки "с/о "Факел" и "Большое Царево-2" появились в Тюмени

Общество, 15:14 18 октября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Четыре новых автобусных остановки в Тюмени получили наименования, сообщает городская администрация.

Это остановки "с/о "Тополёк", "с/о "Факел", "Большое Царево-2" и "Большое Царево-1". Все они находятся на подъезде к садоводческому обществу "Большое Царево-2".

Напомним, в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3" и других, расположенных на Велижанском тракте в Тюмени капитально отремонтировали дорогу протяженностью 2,5 км. Здесь провели укрепление обочины проезжей части, обустроили новую дорогу, тротуары, уличное освещение, предусмотрели место для разворота общественного транспорта.

В 2023 и 2024 годах здесь планируется привести в порядок еще почти 9 км дорог.

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# дороги , остановки

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