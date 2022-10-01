Четырех юных победителей конкурса "Моя IТ-идея" наградили в Тюмени

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Четыре проекта юных IТ-дарований принесли победу участникам XII областного конкурса инновационных идей "Моя IТ-идея". Их наградили на церемонии открытия Инфотех Junior в Тюмени, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Ребята представили конкурсные работы по благоустройству городской среды. Первое место занял Артем Ильиных со своей идеей значка "ПОДПРИСМОТРОМТЮМЕНЬ". В число победителей вошли также Михаил Кудряшов с бесконтактным устройством для обработки рук, Макар Кудряшов с автоматическим мусорным ведром и Варвара Коневич с приложением "CityKids". Ребятам вручили дипломы и памятные подарки.

Работы победителей включат в пул заданий чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области.

Также на мероприятии поздравили 21 участника базы талантливых детей и молодежи Тюменской области и 18 педагогов за развитие IТ-образования и детского IТ-творчества.

По словам организаторов, подобные конкурсы проводятся в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" для поддержки талантливых ребят, которые интересуются IТ-технологиями.