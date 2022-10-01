В Тюмени водитель "Газели" сбил девятилетнюю школьницу

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Девятилетнюю девочку сбил водитель "Газели" на ул. Юбилейной вечером 18 октября. Ребенка доставили в больницу для уточнения диагноза и оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Школьница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно, со слов водителя, она вышла из кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг. Обстоятельства выясняются.

ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о дорожной безопасности, объясняя, где можно переходить проезжую часть, а где нет.