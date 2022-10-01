Девочка из Тюменской области встретилась в Москве с донором костного мозга, спасшим ей жизнь

| Фото: скриншот с видео smotrim.ru | Фото: скриншот с видео smotrim.ru

Маленькая жительница Ишима Аня Коровина вместе с родителями встретилась с донором костного мозга, которая подарила ей вторую жизнь, в программе "Малахов" на телеканале "Россия 1" 18 октября.

Жизнь Ани разделилась на до и после в 2015 году. В один год пять месяцев девочка заболела лейкозом. Она прошла химиотерапию, болезнь отступила, но ненадолго. Ее мама, Светлана, рассказала, что случился рецидив, дочка попала в реанимацию, помочь могла только пересадка костного мозга.

Начались поиски донора, которого, к счастью, быстро нашли в российской базе – Национальном регистре доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Им стала 44-летняя Жанна Решетова из Перми.

"Было очень страшно потерять смысл жизни. Я тогда молилась, просила здоровья нашей маленькой девочке, и чтобы нашелся донор. Я готова ей в ноги упасть и руки целовать за то, что она спасла когда-то моего ребенка", - поделилась Светлана Коровина.

Она рассказала, что пересадку дочке сделали пять лет назад. А спустя два года они списались с донором. Начали общаться по мессенджеру, обменивались фото, но лично не виделись.

Долгожданная встреча в студии прошла трогательно и тепло. Родители со слезами благодарили пермячку за то, что она подарила Ане жизнь и вернула в их дом счастье.

Кстати, после пересадки у Ани сменилась группа крови, изменился цвет глаз, и появились кудряшки.

Девочка мечтает стать врачом, занимается танцами и очень любит своих родителей, которых волею судьбы у нее теперь трое: двое родных и одна названная.

| Фото: скриншот с видео smotrim.ru | Фото: скриншот с видео smotrim.ru

Инна Кондрашкина