В Тюменской области подросток зарезал мужчину и набросился с вилкой на его сожительницу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять лет и девять месяцев воспитательной колонии получил несовершеннолетний житель Викуловского района, нанесший не менее 80 ударов ножом своему собутыльнику и ранивший его сожительницу. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, молодой человек 2004 года рождения признан виновным в убийстве и покушении на убийство.

Из материалов дела известно, ночью 14 июня подсудимый выпивал в гостях у своих знакомых. Когда хозяйка ушла спать, между мужчинами возникла ссора. Гость схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею знакомого, мужчина скончался на месте.

От шума проснулась хозяйка дома. Испугавшись разоблачения, молодой человек ударом локтя контузил ее, а потом взял из руки убитого мужчины вилку и несколько раз ткнул ей в шею потерпевшей. Затем, вооружившись ножом, ударил ее в область шеи и головы, женщина потеряла сознание.

Считая, что убил и ее, викуловчанин скрылся с места совершения преступления. Скрывая следы, он сжег в печи свою окровавленную одежду и выбросил в реку вилку, нож и посуду из которой употреблял спиртное.

Благодаря своевременной медицинской помощи женщина осталась жива. На теле мужчины эксперты обнаружили не менее 80 ран, у выжившей - 20. Также женщина получила переломы скулы, носа, сотрясение мозга, раны и ссадины.

В суде молодой человек вину признал частично и заявил, что не хотел убивать. Суд назначил ему лишение свободы и взыскал в пользу близкого родственника потерпевшего компенсацию материального ущерба в размере 23 тыс. и морального вреда в размере 700 тыс. рублей.