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За пьяную езду житель Ялуторовска отправился в колонию

Происшествия, 17:25 19 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и два месяца проведет в колонии житель Ялуторовска, повторно севший за руль в состоянии опьянения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, 23 июля пьяный мужчина ехал по Ялуторовску, его остановили сотрудники полиции. Ранее он уже лишен прав на два с половиной года.

В суде гражданин свою вину признал. По месту жительства ялуторовчанин характеризуется посредственно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на пять лет лишен права управлять транспортными средствами.

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# пьяная езда , суд , Ялуторовск

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