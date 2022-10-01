За пьяную езду житель Ялуторовска отправился в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и два месяца проведет в колонии житель Ялуторовска, повторно севший за руль в состоянии опьянения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, 23 июля пьяный мужчина ехал по Ялуторовску, его остановили сотрудники полиции. Ранее он уже лишен прав на два с половиной года.

В суде гражданин свою вину признал. По месту жительства ялуторовчанин характеризуется посредственно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на пять лет лишен права управлять транспортными средствами.