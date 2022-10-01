37-летний мотоциклист без прав погиб в аварии под Ялуторовском

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

37-летний мотоциклист погиб в аварии на 23-м км автодороги Ялуторовск - Ярково в ночь с 19 на 20 октября. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

Мотоцикл "Урал" выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Ларгус". 45-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Погибший и пострадавший - жители с. Петелино Ялуторовского района.

Права управления транспортом мотоциклист не имел, в мае этого года задерживался сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение.

Обстоятельства выясняются.