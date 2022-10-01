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Пять лучших работ тюменских педагогов по духовно-нравственному воспитанию детей отметили на Филофеевских чтениях

Общество, 15:56 20 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей и лауреатов регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя" наградили на Филофеевских образовательных чтениях в Тюмени 20 октября. Авторов пяти лучших программ, посвященных духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях, выбрали среди педагогов области.

Конкурс проводит Министерство просвещения РФ и Русская православная церковь, принять участие в нем могут педагоги общеобразовательных и православных школ, преподаватели институтов повышения квалификации учителей, педагоги высшей школы. Одной из победительниц регионального этапа конкурса стала учитель ИЗО и МХК школы № 1 Заводоуковска Людмила Калинина с программой внеурочной деятельности "Как вера Русь хранит".

"Это учебно-методический комплект с технологическими картами и презентациями, где показано, как история России глубоко связана с верой. На нескольких внеурочных занятий я рассказываю, например, о Суворове, Нахимове, Ушакове. Это были глубоко верующие люди. Ушаков ни одного своего боя не проводил, прежде чем воины не помолятся и не обратятся к Божьей помощи, — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Людмила Калинина. — Конечно, я стараюсь аккуратно касаться таких тем, у нас не православная гимназия. Такой материал подходит для детей начиная с пятого класса. Они с удовольствием слушают, у них появляется масса вопросов".

Всего на конкурс поступило 37 работ от 47 участников. По словам представителя Тюменского областного государственного института развития регионального образования Дины Валитовой, работы оценивались по нескольким критериям.

"В работе должно прослеживаться взаимодействие светской и церковной систем образования, важна и практическая ценность — любой педагог может внедрить программу в образовательной процесс в школе". Лучшие работы опубликуют в сборнике на сайте ТОГИРРО.

Отмечается, что в 2023 году второй межрегиональный этап всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу состоится в Тюменской области с 14 мая по 31 июля.

Вера Коршунова

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# Русская православная церковь , учителя , Филофеевские чтения

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