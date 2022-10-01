В Ишиме завершается строительство крупной газораспределительной станции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции "Ишим" завершается в Ишиме. В настоящее время на 100% построена линейная часть газопровода-отвода. Ведутся финальные работы, сообщает пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север".

Ввод ГРС и двух межпоселковых газопроводов, возведение которых также ведется в настоящее время, позволит подключить к природному газу 787 домовладений в Казанском и Ишимском районах. В восемь сел и деревень газ придет впервые.

Также возможность для газификации появится у завода по переработке биологических отходов, завода по глубокой переработке зерна и индустриального парка.

Добавим, объект входит в программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы.