Ревнивый тюменец ранил соперника ножом

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью задержали в Тюмени, сообщает областное управление МВД России. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции из медучреждения поступила информация о 38-летнем пациенте с резаной раной лица.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался безработный 48-летний тюменец. Задержанный пояснил, что долгое время ухаживал за женщиной, но спустя время узнал о существовании соперника. Найдя номер телефона мужчины, он договорился о встрече. Во время беседы произошел конфликт. Подозреваемый достал нож и нанес оппоненты ранение. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали скорую помощь.