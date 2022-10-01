Остановочный павильон "Магазин Пышма" установят в Тюмени до конца октября

Новый остановочный комплекс "Магазин "Пышма" напротив благоустроенного зеленого уголка рядом с поликлиникой № 5 (ул. Червишевский тракт, 68а/1) в Тюмени установят до конца октября. Он будет таким же, как на остановках "Сквер Железнодорожников" в обоих направлениях, сообщает администрация города.

Павильон будет выполнен из алюминиевого каркаса и закаленного стекла (8 мм). На торцевой стене разместится наименование остановки, оно будет подсвечиваться в темное время суток. Также предусмотрено освещение внутреннего пространства.

Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта уже заключил соответствующий муниципальный контракт на поставку автопавильона.