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Два автомобиля и грузовик столкнулись в Тобольском районе, пострадали четыре человека

Происшествия, 09:07 22 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Тобольском районе вечером 21 октября. Среди пострадавших ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

В 21 час 14 минут на 269-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель автомобиля Nissan, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения.

Произошло столкновение с автомобилем Chevrolet, после чего Nissan отбросило в большегруз Freightliner.

Пострадали 24-летний водитель Nissan, 41-летняя водитель Chevrolet, а также двое ее пассажиров, 47-летний мужчина и ребенок . Все пострадавшие - жители Ханты-Мансийска.

Обстоятельства этого ДТП выясняются.

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