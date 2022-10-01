Ошиповка шин стала вновь популярна у водителей Тюмени

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Ошиповка и дошиповка шин стали вновь популярными у водителей Тюмени. По мнению специалистов, это связано с уменьшением ассортимента шин на рынке - в основном теперь российских и китайских производителей, и их подорожанием – в среднем на 42%, поэтому многие автовладельцы вместо покупки новой зимней резины устанавливают шипы на старую. На одном колесе их должно быть от 100 до 180 штук.

"Продаются специальные шины, у которых на протекторе уже есть предварительные отверстия. Но если их нет, лучше заранее сделать метки на шинах. Мастер уже точно будет знать, куда именно нужно добавить шипы. Сделать метки можно мелом или маркером", – пояснил владелец станции техобслуживания Андрей Юрицкий.

В среднем, один шип обойдется в шиномонтажной мастерской в 16 рублей, а в общей сумме за четыре шины автовладелец заплатит около 11, 5 тыс. рублей за 180 шипов. При этом, если есть сомнения, какой способ усиления протектора выбрать, то Андрей Юрицкий рекомендует добавлять недостающие шипы.

В любом случае процедуру надо делать за долго до снега и заморозков. После ошиповки или дошиповки первые дни нужно ездить аккуратно, пока шипы будут обкатываться, сообщает "АиФ – Тюмень".