Дыхательная практика четыре на восемь поможет успокоится, считает психолог из Тюмени

| Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Дыхательная практика четыре на восемь поможет успокоится, считает психолог Константин Рахманов из Тюмени. По его словам, упражнение способствует внутреннему балансу, что особенно важно в период неизвестности или принятия важных решений.

"Чтобы справиться с непростым моментом, предлагаю воспользоваться универсальной практикой. Она, кстати, может помочь собраться в сложной ситуации и расслабиться в стрессовой. Нужно сделать глубокий вдох на счете про себя до четырех, задерживаем дыхание, продолжая считать до семи и неспешно выдыхаем восемь секунд. Делаем несколько подходов, пока не почувствуем, что состояние улучшилось", - описал практику психолог.

Упражнение поможет успокоиться и прийти в осознанность. Здесь главное не забыть дать себе установку: расслабиться или сфокусироваться. Исходя из этого и приступать к упражнению, сообщает "Мегатюмень".