Дыхательная практика четыре на восемь поможет успокоится, считает психолог из Тюмени
Дыхательная практика четыре на восемь поможет успокоится, считает психолог Константин Рахманов из Тюмени. По его словам, упражнение способствует внутреннему балансу, что особенно важно в период неизвестности или принятия важных решений.
"Чтобы справиться с непростым моментом, предлагаю воспользоваться универсальной практикой. Она, кстати, может помочь собраться в сложной ситуации и расслабиться в стрессовой. Нужно сделать глубокий вдох на счете про себя до четырех, задерживаем дыхание, продолжая считать до семи и неспешно выдыхаем восемь секунд. Делаем несколько подходов, пока не почувствуем, что состояние улучшилось", - описал практику психолог.
Упражнение поможет успокоиться и прийти в осознанность. Здесь главное не забыть дать себе установку: расслабиться или сфокусироваться. Исходя из этого и приступать к упражнению, сообщает "Мегатюмень".