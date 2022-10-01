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Более 2 тысяч школьников Тюменского района участвуют в проекте "Малая детская филармония"

Общество, 20:42 23 октября 2022

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Более 2 тысяч школьников участвуют в проекте "Малая детская филармония" Тюменского района. Серию концертов юные артисты посвятили Дню народного единства., сообщает управление культура Тюменского района.

По мнению организатора проекта -сотрудников Центра культуры и досуга "Вернисаж" искусство объединяет людей, его языком можно передать любые чувства и эмоции, понятные каждому, независимо от его национальности и веры.

В первых концертах детской филармонии участвовали ученики Онохинской школы искусств. До конца октября на сцену выйдут воспитанники богандинского "Вдохновения", винзилинской "Мечты", боровской "Фантазии", каскаринского "Ритма" и московской "Палитры".

Артисты подготовили для танцевальные номера и песни народов России, произведения академического и эстрадного вокала о любви к Родине, инструментальные произведения русских и российских композиторов, литературные композиции отечественных авторов.

Отметим, в этом году проект проходит под эгидой Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а его реализация включена в региональный проект "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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# Год культурного наследия , проекты

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