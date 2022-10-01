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54 техногенных пожара произошло в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:30 24 октября 2022

ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

54 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 17 по 23 октября, сообщает региональное управление МЧС России.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 55 раз. Еще 22 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Тюменцам напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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