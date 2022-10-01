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Тринадцать уголовных дел завели в 2022 году в Тюменской области за нарушения в сфере ЖКХ

Общество, 11:04 24 октября 2022

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Более 1,8 тыс. нарушений в сфере ЖКХ выявили прокуроры в Тюменской области с начала 2022 года. По материалам проверок возбуждено 13 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 97 человек, предупреждены о недопустимости нарушений закона 153 должностных лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Особое внимание прокуроры уделили подготовке к отопительному сезону, установлению, изменению и взиманию платы за содержание и ремонт жилых помещений, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирными домами, а также задолженности за потребленные энергоресурсы. По результатам принятых мер удалось добиться снижения общего размера задолженности за энергоресурсы на сумму более 60 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства на учет поставили семь объектов бесхозяйных и заброшенных зданий, строений и сооружений, являющихся объектами сферы жилищно-коммунального хозяйства. Еще на семь таких объектов зарегистрировали право муниципальной собственности.

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# ЖКХ , прокуратура

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