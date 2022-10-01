Волейболисты "Тюмени" одержали седьмую победу подряд, обыграв команду из Магнитогорска

| Фото: из сообщества "Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

Волейболисты "Тюмени" выграли у команды "Магнитка" из Магнитогорска со счетом 3:0 в Тюмени, это седьмая победа подряд у тюменцев, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы в дебюте первого сета заработали отрыв в три мяча, но "Магнитка" его тут же нивелировала — 8:8. Хозяева ответили своим рывком. Увенчал его удачной атакой Евгений Волков — 13:9. Но и на этот раз уральцы смогли догнать соперника, выяснение волейбольных отношений перетекло в концовку. Она осталась за сибиряками — завершил сет Михаил Моров.

Дебют следующего отрезка был за хозяевами. После эйса Владимира Чивеля они повели (8:4). Подопечные Сергея Шульги контролировали ход сета, более того, наращивали отрыв. До семи мячей его довел Глеб Радченко — 21:14. Так что сибиряки уверенно довели дело в партии до победы.

На старте третьего сета оппоненты шли вровень — 7:7. Затем тюменские волейболисты завершили игру победой.