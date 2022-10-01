Тюменских учителей приглашают в автобиографический проект

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учителя Тюменской области могут стать участниками проекта "Книга автобиографий учителей ФКР", который запустил Всероссийский форум классных руководителей. Для этого нужно поделиться своими размышлениями о том, почему они выбрали путь педагогики и как пришли в профессию, сообщают организаторы.

В книгу включат небольшие автобиографии людей, работавших учителями с 70-х годов XX века до нашего времени. В конце каждого очерка педагог даст совет будущим поколениям и своим коллегам.

Сборник будет разбит на блоки, в зависимости от того, в каком году учитель пришел в профессию. Первый – 1970-1980 год, второй – 1980-1990, третий – 2000-2010 и четвертый – с 2010 по 2022 годы.

Работы должны быть выполнены 14 кеглем шрифтом Times New Roman объемом не более 3 листов формата А4. Также нужно прикрепить свои фотографии.

Книгу выпустят уже в 2023 году в рамках Года педагога и наставника. Все материалы можно направить до конца декабря на почту evostrikova69@mail.ru. Это электронный адрес автора проекта, полуфиналистки шоу "Классная тема", участницы ФКР Елены Востриковой из Иркутска.

На официальной странице Форума классных руководителей можно посмотреть образец автобиографии от идейного вдохновителя проекта и задать уточняющие вопросы.