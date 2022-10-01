Юные тюменцы стали призерами международного фестиваля робототехники

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Бронзовую медаль завоевали воспитанники детского технопарка "Кванториум" на международном фестивале "РобоФинист-2022" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Участие в соревнованиях, включающих более 30 номинаций, приняли команды робототехников из России и Беларуси. В номинации "Ралли по коридору" тюменский дуэт "Формула 1", в состав которого вошли Степан Ляпин и Иван Захаров, занял третье место. Оба занимаются в "Робоквантуме" у Виктора Диева.

"Степан очень долго ждал этого шанса. Трижды на областных соревнованиях становился победителем, но из-за пандемии выехать на старты более высокого уровня не получалось. И вот, наконец, все сошлось. Он показал отличный результат. Претендовать на первое или второе места было нереально, соревноваться приходилось не только с ровесниками, но и со взрослыми. В итоге уступили Бресту и Курску, но значительно оторвались по баллам от всех остальных команд", - рассказал Виктор Диев.

В качестве подарка за призовое место юные воспитанники тюменского "Кванториума" получили конструктор ARDUINO. Они планируют использовать его на следующих стартах.