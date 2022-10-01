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Тюменский проект "Труженики тыла" победил во всероссийском конкурсе

Общество, 14:05 25 октября 2022

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Проект "Труженики тыла" на тюменском портале "ГородТ" Централизованной городской библиотечной системы занял третье место в конкурсе "Города трудовой доблести: наша история – история трудовых подвигов" Общественной палаты РФ.

Как сообщили в департаменте культуры администрации города, конкурс проводился по пяти номинациям. Победа тюменским библиотекарям досталась в номинации "Информационный проект о городах трудовой доблести: креативные решения".

В итоговом мероприятии и награждении победителей онлайн-марафона информационных проектов городов трудовой доблести в Москве участвовала заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Тюмени Наталья Роляк.

Заседание "круглого стола" открыла председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Родионова.

Напомним, почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Тюмени присвоили 20 мая 2021 года.

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# звание Город трудовой доблести , конкурсы , проекты

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