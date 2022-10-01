Тюменский проект "Труженики тыла" победил во всероссийском конкурсе
Проект "Труженики тыла" на тюменском портале "ГородТ" Централизованной городской библиотечной системы занял третье место в конкурсе "Города трудовой доблести: наша история – история трудовых подвигов" Общественной палаты РФ.
Как сообщили в департаменте культуры администрации города, конкурс проводился по пяти номинациям. Победа тюменским библиотекарям досталась в номинации "Информационный проект о городах трудовой доблести: креативные решения".
В итоговом мероприятии и награждении победителей онлайн-марафона информационных проектов городов трудовой доблести в Москве участвовала заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Тюмени Наталья Роляк.
Заседание "круглого стола" открыла председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Родионова.
Напомним, почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Тюмени присвоили 20 мая 2021 года.