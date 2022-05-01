Трудовые подвиги тюменцев отразят на пилонах стелы "Город трудовой доблести"

| Фото: со страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте | Фото: со страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте

Трудовые подвиги железнодорожников, работников завода "Механик", врачей отразят на пилонах стелы "Город трудовой доблести". Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук на своей странице во ВКонтакте.

"Общая картина труда тюменцев основана на архивных кадрах. Использованы фотографии людей, например, работницы завода № 639 Устюговой за токарным станком и лущильщика-стахановца фанерокомбината Балыкова. Трудовые подвиги железнодорожников, работников завода "Механик", врачей отражены в рабочем проекте. На пилонах есть изображения торпедного катера Г-5 и "Комсомолец". Одна из сторон стелы посвящена обеспечению лыжных батальонов. Авторы предлагают использовать в композиции и выдержки из газеты "Красное знамя" от 27 марта 1943 года", — рассказал Руслан Кухарук.

Работа по формированию концепции изображений на пилонах идет с марта. С историками, краеведами, ветеранами решали, какие исторические события и личности должны найти отражение в памятнике. В течение двух месяцев искали фотографии и корректировали графическое наполнение элементов мемориального комплекса. В итоге скорректировали конфигурацию, размеры пилонов, проработали изображения.

Участники рабочей группы одобрили представленный проект. Специалисты приступят к доработке концепции: отрисуют детали, сцены, элементы, которые затем перенесут на стелу. Готовый вариант рассмотрят на координационном совете.

Напомним, работа над созданием стелы началась с голосования в сентябре. В обсуждении места размещения приняли участие десятки тысяч тюменцев. Сейчас в сквере Машарова идут подготовительные работы для установки. В планах благоустроить и прилегающую территорию. Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в Тюмени в октябре 2022 года.