Выставка в сквере Якова Неумоева расскажет, как Тюмень жила в годы войны

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Уличная экспозиция "Тюмень в годы Великой Отечественной войны 1941-1945" открылась в сквере Якова Неумоева в Тюмени 1 мая. Выставка приурочена к присвоению Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести".

"Сегодняшний праздник посвящен не только началу весны, но и людям, которые трудятся и созидают. Областная столица гордится своей историей. Наш город всегда был лидирующим по многим позициям. В этом году мы празднуем Первомай в новом статусе. Отныне это не только праздник Весны и Труда, но и возможность вспомнить про историческое событие, которое произошло в прошлом году. Указом Президента РФ нашему городу присвоили почетное звание "Город трудовой доблести". Выставка посвящена Тюмени, которая жила в военные годы", – сказал на открытии экспозиции глава города Руслан Кухарук.

При составлении выставки использовали архивные данные тюменских семей. Руслан Кухарук уверен, что каждая семья хранит историю, дополняющую вклад тюменцев в дело Победы.

Труженица тыла Тамара Майер рассказала, что в годы войны молодежь и дети очень много работали. "Все работали на фронт. Пахали на своих коровах, боронили, возили сено. Дети делали всю работу и мужскую, и женскую. Было очень тяжело", – вспоминает Тамара Майер.

Экскурсию по выставке провел историк и краевед Валерий Чупин. Он сказал, что выставка создана на основе экспозиции "...А в доме том солдата ждут...", которая два года назад была размещена на Текутьевском бульваре.

"В первый день войны 500 добровольцев подали свои заявления с просьбой отправить их на фронт. Около 11 тысяч солдат ушли на фронт. Многие не вернулись домой", – напомнил он.

В годы войны Тюмень находилась в тылу. Уже в первые месяцы войны она приняла тысячи эвакуированных из прифронтовых регионов. В Тюмень прибыло оборудование более 30 заводов из Европейской части России. Через несколько недель после этого на предприятиях начали выпускать продукцию для нужд обороны. "Не было помещений, где их можно было бы разместить. Многие заводы работали зимой под открытым небом, под снегом, в мороз", – добавил Валерий Чупин.

Отдельного внимания достойны тюменские госпитали. За годы войны через них прошли около 70 тыс. человек. Историк подчеркнул, что в то время тюменцы преимущественно жили в одноэтажных деревянных домах, под госпитали выделили самые большие красивые здания.

Также на планшетах выставки тюменцы могут узнать о предприятиях, которые поставляли продукцию фронту, – заводе "Пластмасс", фанерном комбинате, овчинно-меховой фабрике.





Отметим, 1 мая на набережной Туры в Тюмени пройдет концертная программа, посвященная присвоению звания "Город трудовой доблести". Старт – в 18 часов. В 22 часа прогремит фейерверк, который тюменцы смогут наблюдать с набережной.

Инна Пахомова