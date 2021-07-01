Горожане, поддержавшие присвоение Тюмени почетного звания, получат благодарности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благодарственные письма от главы областной столицы Руслана Кухарука получают горожане, участвовавшие в голосовании о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести".

"Немеркнущий подвиг тюменцев, внесших свой вклад в общее дело Победы, никогда не будет забыт. Трудовой героизм и мужество наших земляков были и остаются предметом гордости и неотъемлемой частью истории нашей страны", - говорится в письме главы Тюмени.

Инициатива о присвоении Тюмени почетного звания получила абсолютную поддержку горожан, отмечает Руслан Кухарук. Только через сайт проголосовали более 20 тыс. человек, а в целом в поддержку инициативы высказались свыше 170 тыс. жителей областного центра.

"Это гарантия того, что мы будем бережно хранить историю нашего города-труженика", - подчеркивает глава Тюмени.

Рассылка благодарственных писем главы Тюмени продолжается.

Евгений Бабенко