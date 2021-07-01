В Тюмени стартовал конкурс на лучший эскиз стелы "Город трудовой доблести"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на разработку эскизного проекта стелы "Город трудовой доблести" и концепции оформления прилегающей территории стартовал в Тюмени 19 июля. Распоряжение об этом подписал глава города Руслан Кухарук.

Он напомнил, что в мае 2021 г. президент Путин издал указ о присвоении Тюмени этого высокого звания.

"В том, чтобы значимое событие состоялось, поучаствовали тысячи тюменцев, собравших подписи в поддержку этой инициативы. Теперь у нас появилась обязанность – установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении Тюмени почетного звания. Лучший проект стелы "Город трудовой доблести" определит конкурс и народное голосование", - написал глава Тюмени в своих соцсетях.

По словам градоначальника, практически сразу, в мае, началась работа над созданием стелы. Тюменцы высказали идеи, где лучше ее установить. Предложены десятки площадей, парков и скверов, которые рассмотрят эксперты.

Прием заявок на конкурс эскизов продлится до 28 августа. Затем комиссия выберет лучшие проекты и представит их на народное голосование. "Уверен, мы сможем создать в городе еще одно памятное место, которое будет хранить святую память о героизме наших земляков", - подчеркнул Кухарук.

Вся информация о конкурсе представлена на сайте администрации Тюмени в разделе "Город трудовой доблести".