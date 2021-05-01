Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам звания "Город трудовой доблести". В их числе и Тюмень.

Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Высокое звание присваивается городам нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей Армии и флота был надёжный тыл", - написал губернатор.