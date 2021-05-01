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Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести"

Губернатор, 21:23 20 мая 2021

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам звания "Город трудовой доблести". В их числе и Тюмень.

Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Высокое звание присваивается городам нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей Армии и флота был надёжный тыл", - написал губернатор.

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# Александр Моор , Владимир Путин , звание Город трудовой доблести

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