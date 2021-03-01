Депутаты поддержали ходатайство о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские депутаты единогласно поддержали предложение администрации Тюмени ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о присвоении региональной столице почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

Согласно информации мэрии, жители Тюмени внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В период 1941-1945 гг. город обеспечивал бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на его территории. До конца 1941 года в Тюмень были эвакуированы 30 промышленных предприятий, размещено более 20 тыс. эвакуированных жителей. В годы войны Тюмень производила для нужд фронта торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, смолы, цепи Галля, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и многое другое.

Самоотверженный труд тюменцев в годы войны неоднократно отмечался государственными наградами. Тюменским предприятиям вручались переходящие Красные знамена Государственного Комитета Обороны. Среди них - Тюменский завод АТЭ-2, Тюменский фанерный комбинат, региональное отделение Свердловской железной дороги, Тюменский судостроительный завод.

Как напомнил глава администрации города Руслан Кухарук, за вклад трудящихся в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками Тюмень в 1986 году была награждена орденом Октябрьской революции. Около 30 тыс. жителей получили медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Учитывая массовый трудовой героизм тюменцев в годы Великой Отечественной войны, с инициативой присвоения почетного звания Тюмени выступила Общественная палата региона. В последующем к указанной инициативе присоединились более 50 общественных объединений, а также более 155 тыс. горожан поддержали инициативу, заполнив опросные листы и проголосовав на сайте.

Администрация Тюмени создала рабочую группу, силами которой шел поиск архивных документов и публикаций военного времени, собиралась уникальная информация об эвакуированных заводах. По результатам их изысканий подготовлена историко-архивная справка, содержащая сведения о трудовой доблести жителей Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Собранные архивные материалы были направлены в Российскую академию наук, получено экспертное заключение, подтверждающее наличие оснований для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" городу Тюмени, предусмотренных соответствующим федеральным законом.

Депутат Юрий Юхневич поинтересовался у главы города, где конкретно планируется установить памятную стеллу, так как федеральный закон предписывает в случае присвоения звания размещение такого объекта. Руслан Кухарук подчеркнул, что все вопросы благоустройства в Тюмени обсуждают вместе с горожанами, и этот случай не станет исключением. "Мы объявим конкурс, где определимся и с местом, и с макетом, и с образом будущего монумента", - заявил он.

Депутат Владимир Ульянов выразил мнение, что в документах, которые из Тюмени направят в органы федеральной власти, важно было бы отразить также подвиг медиков и педагогов в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в городе было развернуто 28 госпиталей, через них прошли 17 тыс. бойцов Красной Армии, и 75% раненых после лечения вернулись в строй. "Более 8 тысяч детей были сюда эвакуированы, обогреты и накормлены, прошли обучение и с теплом вспоминают Тюменскую область. Более 200 тысяч жителей Тюмени были призваны, свыше 103 тысяч из них погибли в боях, это более половины. Более 70 тысяч наших земляков награждены боевыми наградами. Это тоже должно прозвучать в документах", - рассказал парламентарий.

Дарья Казакова