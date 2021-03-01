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В Тюмени пройдет конкурс на лучший макет стелы "Город трудовой доблести"

Общество, 12:45 22 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучший макет стелы "Город трудовой доблести" пройдет в Тюмени после того, как президент РФ подпишет постановление о присвоении городу этого почетного звания.

По словам главы Тюмени, место установки стелы будет вынесено на всеобщее обсуждение на портале "Я решаю".

В администрации города напомнили, что депутаты Тюменской областной думы единогласно поддержали инициативу жителей Тюмени о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести". Ходатайство направлено президенту Владимиру Путину.

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# звание Город трудовой доблести , конкурс , стела

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