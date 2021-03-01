В Тюмени пройдет конкурс на лучший макет стелы "Город трудовой доблести"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучший макет стелы "Город трудовой доблести" пройдет в Тюмени после того, как президент РФ подпишет постановление о присвоении городу этого почетного звания.

По словам главы Тюмени, место установки стелы будет вынесено на всеобщее обсуждение на портале "Я решаю".

В администрации города напомнили, что депутаты Тюменской областной думы единогласно поддержали инициативу жителей Тюмени о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести". Ходатайство направлено президенту Владимиру Путину.