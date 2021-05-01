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Руслан Кухарук поздравил тюменцев с присвоением почетного звания городу

Общество, 12:06 21 мая 2021

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Около 170 тыс. тюменцев поддержали инициативу о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сказал глава Тюмени Руслан Кухарук в видеопоздравлении, которое опубликовал на своей странице в Instagram 21 мая.

"Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент. Они служат гарантией того, что память о трудовом подвиге тюменцев будет жить в веках", – сказал Руслан Кухарук.

Он поблагодарил всех, кто включился в серьезную работу, кто работал в архивах, составлял историческую справку, проводил открытые уроки и говорил о подвиге тюменцев.

Отметим, в связи с присвоением областной столице почетного звания в городе установят стелу "Город трудовой доблести". В ближайшее время должны начаться общественные обсуждения для определения места. Высказать мнение смогут все желающие.

Инна Пахомова

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# звание Город трудовой доблести , поздравление , Руслан Кухарук

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